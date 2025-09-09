Kritik '21 Eylül' iddiası: 'Kılıçdaroğlu koltuğa gelirse, kurultayı iptal edecek'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetimine kayyum atanmasının ardından gözler, 15 Eylül'de yapılacak kurultay davasına çevrildi.

İstanbul yönetimine gelen kayyum kararıyla birlikte kurultay davasından da mutlak butlan kararı çıkabileceği ve CHP Genel Merkez'e de kayyum atanacağı yorumları yapıldı.

Bunun üzerinde Türkiye genelindeki delegeler, olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza verdi. Bine yakın delegenin imza vermesiyle birlikte CHP'de, 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidilmesi kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu kurultayın delege oylarıyla yapılacağını, genel başkan tarafından engellenemeyeceğini ve hukuka uygun olduğunu dile getirdi.

YALNIZCA 6 GÜN KOLTUKTA OTURACAK

Özel, olası bir mutlak butlan kararı durumunda kayyumun yalnızca 6 gün koltukta oturabileceğini ifade etti.

Tartışmalar sürerken, Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle yaptığı diyaloğu anlattı. YouTube kanalı Onlar TV'de konuşan Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceğini ve 21 Eylül'deki kurultayın iptal edileceğini savundu.

"EĞER KOLTUĞA GELİRSE, 21 EYLÜL'DEKİ KURULTAYI İPTAL EDECEK"

Terkoğlu, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, çevresine şunu söylemiş: Ben bu konular hakkında konuşmayacağım, siz de konuşmayın. Zaten bu konuda bir sessizlik var. Bu yüzden hiç konuşmuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun çevresine sordum, '15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu bu kararı kabul eder mi?' diye sordum. Onun çevresindeki insanların genel kabulü, mahkemenin verdiği kararı kabul edeceği yönünde.

Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki isimlerin çoğu ve bence Kılıçdaroğlu da, Kasım 2023'teki kurultayda kendilerine karşı hile yapıldığını düşünüyor. Şaibe olduğu düşünüyor, çevresindekiler de böyle düşünüyor. Kendisine karşı hile yapıldığı, maddi imkanlarla delegeliğin fesata uğratıldığı ve genel başkanlığın böyle kaybedildiğini düşünüyorlar. Hem böyle düşündüğü için hem de mahkeme böyle bir karar vereceği için çevresindekiler Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul edeceğini söylüyor.

Eğer koltuğa gelirse, 21 Eylül'deki kurultayı iptal edecek. Şöyle diyecekler: Delege imzasıyla kurultaya gidiliyor. Zaten parti 2023 Kasım'a geri döndüğü için bu delege imzaları da genel başkan onayı da sonraki bütün süreç de hükümsüzdür diyecekler. CHP Genel Merkezi 'ben yapmıyorum' derse ve genel olarak mahkeme bütün delegeyi iptal ederse ne olacak?"