Kritik görüşme öncesi 6'lı masadan yeni paylaşım: 'Biz baskıdan değil, özgürlükten yanayız'

02 Ekim 2022 Pazar, 13:57

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 6'lı masanın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak.

Toplantı saat 14.00’de başlayacak.

Gündemi merak edilen toplantıda adaylık tartışması yerine adaylık tartışmalarını aşacak bir yöntemin ortaya çıkması bekleniyor. Toplantı sonucunda, özellikle geçiş sürecinin yol haritasında büyük yol alınması ve bu çalışma sonlandığında bir mutabakat altına alınacağının duyurulması hedefleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ YENİ PAYLAŞIM

Toplantıya dakikalar kala, 6'lı masadan yeni bir paylaşım geldi. Twitter'dan paylaşılan videoda, 6 lider de yer aldı.

Söz konusu paylaşımda, "Biz korkudan değil; huzurdan yanayız. Biz baskıdan değil; özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil; kucaklaşmadan yanayız. Biz kin ve nefretten değil, sevgi ve saygıdan yanayız. Biz kazanacağız; 85 milyon yurttaşımız kazanacak Biz kazanacağız; tüm Türkiye kazanacak!" ifadeleri yer aldı.