Akşener, altılı masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu'nu topluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı ve pazar günkü altılı masa toplantısı öncesi kurmaylarının siyasi gündemde öne çıkan başlıklara ilişkin fikirlerini dinleyecek.
İYİ Parti lideri Akşener, yarın Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.
Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.
3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ DE GÜNDEMDE
Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor.
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