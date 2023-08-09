Kritik MGK toplantısı bugün: 2 komutan son kez katılacak

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:26
Kritik MGK toplantısı bugün: 2 komutan son kez katılacak
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Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yeniden toplanacak. Saray'da yapılacak toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İKİ KOMUTAN SON KEZ KATILACAK

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak. 


MGK Milli Güvenlik Kurulu

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