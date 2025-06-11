Kriz yaratan 'yemek' iddiası! AKP'li vekil 'rüşvetçiyle' buluştu, il başkanı mekanı terk etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde imar izni için rüşvet olarak aldığı 1 milyon lira ile suçüstü yakalan AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu rüşvet aldığı gerekçesi ile 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılıp 9 ay sonra tahliye edildi.

Lüks bir restoranda AKP'li iki isimle bir araya gelen AKP'li Hüseyin Beyoğlu'nun davetinde ilginç anlar yaşandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; AKP'li Hüseyin Beyoğlu, önceki akşam lüks bir restoranda AKP'li Galip Ensarioğlu ile aynı sofrada buluştu.

Beyoğlu’nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle parti içinde dışlandığı için yeniden teşkilatla ilişki kurmak istediği ve bu nedenle de Ensarioğlu’ndan destek istediği öğrenildi.

YEMEK YEMEDEN TERK ETTİ

AKP İl Başkanı Ömer İler ise Beyoğlu’nun yemekte olduğunu bilmeden davet edildiği restorana geldi. Ömer İler, Beyoğlu ile karşılaşınca yemek yemeden restoranı terk etti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Beyoğlu hakkında, “ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirle suç gelirleri ve malvarlıklarının aklanması” suçlarından yürütülen 3 ayrı soruşturmada MASAK raporu doğrultusunda tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Beyoğlu, müteahhit Nusret Bekiranlı’dan imar izni ve ruhsat işlemlerinin yerine getirilmesi karşılığında rüşvet istediği için seri numaraları alınmış 1 milyon lira ile suçüstü yapılarak “İcbar suretiyle irtikap” suçundan 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılıp 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.