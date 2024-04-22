KTÜ için çifte standart iddiası

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nda donatı (demir) bulunan karotların değerlendirilmeye alındığı, parçanın nereden alındığının da belirtilmediği ortaya çıktı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00
KTÜ için çifte standart iddiası
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Fenni mesul Mehmet Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz, “Görevi kötüye kullanma davası açacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşmasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Binanın alt katında bulunan Kervan Pastaneleri’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in firari olduğu davada pastane tadilat sorumlusu E.D. ve fenni mesul Mehmet Tekin (60) tutuklu bulunuyor. Tekin’in avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz talebi reddedildi.

Cumhuriyet’e konuşan Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz, müvekkiline atılan suçların, 30 metrekarelik perde duvarın yapılmaması, beton kalitesinin düşük olması ve kaçak kat yapılması olduğunu anımsatarak “Bizzat mahkeme heyeti tespit etti. DSİ’nin yaptığı beton dayanım testi beton kalitesinin yüksek olduğunu ortaya koydu, yapı kullanım izni alınan bir binada kaçak kat bulunmayacağı da hukuken ortadadır” ifadelerini kullandı.

"KAYIP YAKINLARI BİLE ALKIŞLADI"

Gürbüz ayrıca “Deprem davalarında genelde sanık yakınları ve kayıp yakınları arasında gerginlik yaşanır, oysa Mehmet Tekin’in savunmasını kayıp yakınları alkışlarla destekledi. Bunun iki nedeni var. Birincisi Tekin’in, savunmasıyla firarilerin suçunu ortaya çıkarması, ikincisi ise masumiyetini belgelerle kanıtlaması” diye konuştu.

"DAVA AÇACAĞIZ" 

Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alınan karot örneğinde donatı (demir) bulunması durumunda, bu örnek üzerinden basınç dayanım testi yapılamayacağı TSE tarafından belirtilmiştir. KTÜ, Ezgi Apartmanı’na yalnızca 200 metre uzaklıktaki Penta Park Sitesi için rapor hazırlarken bu kuralı dikkate almış ve içinde donatı (demir) olan karot örneklerini değerlendirme dışı bırakmıştır. Ancak aynı KTÜ, Ezgi Apartmanı’nda içinde donatı bulunan karot örneklerini, bu kuralı hiçe sayarak değerlendirmeye almıştır. Öte yandan Penta Park’ın raporunda karotun nereden alındığı kural gereği belirtilirken Ezgi Apartmanı’nda karotun nereden alındığı da belirtilmemiştir. Bir kurum, aynı durumda iki farklı raporu nasıl verebiliyor? Bu çifte standart hakkında da görevi kötüye kullanmadan dava açacağız.” 


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