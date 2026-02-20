Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yaşamı araştırılıyor. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nereli?

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı 1979 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ardından aynı fakültede yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. 5 Ağustos 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine getirildi. 12 Mayıs 2022'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar valisi olarak atandı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI ÖZEL HAYATI...

Kübra Güran Yiğitbaşı, evli ve üç çocukludur.