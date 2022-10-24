Kübra Par: AK Parti, 2023 seçimleri ile aynı gün referandum olasılığını düşünüyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da katıldığı toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi konusunda "Hadi sıkıyorsa, gel bu işi referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diye seslenmişti.

HaberTürk yazarı Kübra Par, konuyu köşesine taşıdığı yazısında, "Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek" dedi.

Konuya ilişkin, AKP'nin yasama süreçlerinde oldukça etkin olan bir isme, "Referandum yapmak israf değil mi?" diye sorduğunu belirten Par'ın aktardığına göre ilgili isim, "Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Par'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Özetle Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek.

Peki referandum bedavaya mı yapılıyor? Bunca ekonomik sorun varken halihazırda sorun olmayan bir konuda ülke çapında bir referandum yapıp, hazineden ciddi bir bütçe ayırmak, kampanyalara para dökmek yazık günah değil mi?

Dün AK Parti’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine “Referandum yapmak israf değil mi?” diye sordum.

“Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir” dedi.

Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca “Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir” diye ekledi.

Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor.

Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yaratacağı motivasyonu anlatmaya gerek yok sanırım."