AKP’nin hazırladığı ‘türban serbestisi önerisi’ Erdoğan'ın onayını bekliyor

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

CHP’nin “başörtüsü” yasa teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “anayasa değişikliği” çıkışında bulundu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve AKP’li hukukçular, “türban serbestisi” için “değişiklik teklifi” üzerinde çalıştı. AKP’nin teklifi hazır ancak Erdoğan’ın onayını bekliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta yapılan kabine toplantısında, Erdoğan’a bir teklif metni sundu. Ancak Erdoğan “daha net ifadelerin yer almasını istediği” gerekçesiyle “yeniden bir çalışma yürütülmesini” istedi. Bozdağ da son yaptığı açıklamada, “yeniden çalışılan teklifin hazır olduğunu” ifade etti. Teklif hazır ancak AKP içinde teklife yönelik tartışmalar sürüyor.

"BAŞI AÇIK VE KAPALI"

AKP’nin hazırladığı teklif metni mevcut anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Teklifte, “din ve vicdan hürriyetini” düzenleyen 24. maddeye ek olarak “Hiç kimse başı açık ya da kapalı olduğu için kamuda çalışma, eğitim öğretim hakından mahrum bırakılamaz” ifadesinin geldiği ileri sürülüyor. Ancak “başı açık veya kapalı” ifadesinin doğrudan “başörtüsünü” işaret ettiği için bu ifadenin “anayasa yazım tekniğine aykırı olduğunun” altı çiziliyor. Ancak Erdoğan’ın “net ifade” ısrarı üzerine teklifin “doğrudan başörtüsünü” işaret eden ifadelerle yazıldığı dile getiriliyor.

"BURKAYI DA İÇİNE ALIR"

AKP’li bazı kurmaylar, “kılık kıyafet serbestisi” ifadesinin de “çok geniş bir anlam” içerdiğinden, bu ifadenin anayasaya konulması halinde “gerek üniversitelerde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında kıyafet düzenlemesiyle ilgili açık noktalar oluşabileceği” belirtiliyor. AKP’deki bazı hukukçular, “‘Kılık - kıyafet’ gibi bir ifade eklendiği zaman, bu kez diğer giyim tarzlarını nereye oturtacağımız tartışması gündeme geliyor. Bundan sonra mini eteğin, şortun ya da çarşaf, burka, cüppe ve sarık gibi kıyafetlerin de önünün açılmasına neden olabiliyor” yorumunu yapıyor.