İsrail'e destek için... Dünya'nın en büyük uçak gemisi Doğu Akdeniz'de görevine başladı!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:17

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:26

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirilen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, merak konusu oldu.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Gazze Şeridi açıklarına ulaşıp ulaşmadığı soruları gündemde yer tutarken, Doğu Akdeniz'de seyir halinde olduğu görüldü.

Uydu görüntülerine göre, gemi grubu Gazze Şeridi'nin 355 kilometre kuzeybatısında seyir halinde olduğu, 13 Ekim'de İsrail ve Lübnan kıyılarına yaklaştığı gözlemlendi.

Uçak gemisi grubunda yer alan F/A-18F, F/A 18E Super Hornet savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'deki ilk hava devriye görevine başladıkları bildirildi.

İKİ ABD DESTROYERİ YUNANİSTAN'A DEMİR ATTI

ABD Donanmasına ait USS Roosevelt ve USS Thomas Hudner güdümlü füze destroyerlerinin şu anda Yunanistan'daki NATO Marathi İskele Kompleksinde bulunduğu belirtildi.

Gemilerin, yakıt ikmali yaptıktan sonra yakında USS Gerald R. Ford filosuna katılacakları kaydedildi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİNİN GÖNDERİLMESİ ERTELENDİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, ABD’nin USS Gerald R. Ford'dan sonra USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi grubunu da Doğu Akdeniz’e göndereceğini doğrulamıştı.

Kirby, başka bir görev için Akdeniz’e gidecek olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde, Doğu Akdeniz’e gönderilebileceğini açıklamıştı.

Son edinilen bilgilere göre, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi (CVN-69) liderliğindeki ve Ticonderoga-Sınıfı Kruvazör USS Philippine Sea (CG-58) dahil olmak üzere 4 diğer su üstü gemisi ile USS Laboon (DDG-58), USS Mason (DDG-87) ve USS Gravely (DDG-107) dahil olmak üzere 3 Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinden oluşan saldırı grubunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması ertelendi.

Norfolk deniz üssünden Akdeniz'e hareket etmesi beklenen bu gemilerin, "gemilerin en yüksek savaş etkinliğine hazır olma durumlarını artırmak" amacıyla "ertelendiği" kaydedildi.

TCG ANADOLU İLE TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

USS Gerald R. Ford ve Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, 21 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata, Türkiye'den TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, TCG Gediz (F-495) ve TCG Göksu (F-497) fırkateynleri katılırken; tatbikatta Amerika'dan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandy kruvazörü yer aldı.