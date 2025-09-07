'Küçük ortak' Destici'den dikkat çeken 'süreç' açıklaması: 'Cumhur İttifakı iyi niyetli ama...'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.

Destici, kentteki gazetecilerle TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da yapılan çalışmaları anlatan BBP Genel Başkanı Destici, “Deprem sonrası yapılanlar kıymetli ama esas olan deprem öncesinde hazırlıklı olmaktır. Sadece binalarımızı değil, insanlarımızı da bilinçlendirmemiz gerekir. Kentsel dönüşümde direnç gösterilmemeli. Depremin ülkemizin gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız” dedi.

‘IRAK’TAKİ, KANDİL’DEKİ, SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ BÜTÜN YAPILAR SİLAH BIRAKMADIKÇA...’

Destici, konuşmasında ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine de değindi.

Cumhur İttifakı’nın iyi niyetinden şüphe etmediklerini ama muhataplara güvenmediklerini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

“Bizim bu sürece bakışımız çok net. Cumhur İttifakı’nın iyi niyetle adım attığından şüphemiz yok. Fakat muhatap alınanlara güvenmiyoruz. Neden? Çünkü geçmişten tecrübemiz var. Daha önce de benzer süreçler yaşandı ama olumsuz sonuçlandı. Çünkü PKK’nın ve Suriye, Irak, Avrupa yapılanmalarının ipleri ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’in elinde. Onlar ‘silah bırak’ demeden silah bırakmazlar, ‘feshedin’ demeden feshetmezler.

Bugün Türkiye’de zaten terör kalmamıştır. Doğu’da, Güneydoğu’da, Hakkari’den Van’a, Diyarbakır’dan Ağrı’ya kadar teşkilatlarımız var, belediyelerimiz çalışıyor. PKK’nın Türkiye’de silahlı gücü kalmamıştır. Dolayısıyla yalnızca Türkiye içindeki PKK’nın silah bırakması yeterli değildir. Irak’taki, Kandil’deki, Suriye’nin kuzeyindeki bütün yapılar silah bırakmadıkça, bu yapıların tamamı feshedilmedikçe süreç tamamlanmış olmaz. Bizim bu konudaki duruşumuz nettir.”

‘CHP KÖKLÜ BİR PARTİ, MÜCADELESİNİ HUKUK İÇİNDE YÜRÜTMELİDİR’

Destici, gazetecilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına yönelik sorularını da yanıtladı.

“Hukuka saygı herkes için şarttır” yanıtını veren Destici, “Ben CHP’nin iç meselesine girmek istemem. Ancak genel bir ilkeyi hatırlatmak isterim. Hepimiz hukuka saygılı olmak zorundayız. Hakimlere, savcılara hakaret ederek sonuç alınmaz. Bu adalet sistemimize zarar verir. Eleştiri yapılabilir ama hukuk içinde ve saygı çerçevesinde olmalıdır. Belediyeler üzerinden yürüyen yolsuzluk dosyaları zaten yargının elindedir. Herkes hukukun sonucunu beklemelidir. Adıyaman’da da süreç yaşandı ve belediye başkanı görevine iade edildi. Dün de Beykoz Belediye Başkanı tahliye edildi. Demek ki hukuk işliyor. Kongrelerle ilgili mesele ise Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Ancak işin ceza hukuku boyutu varsa o zaman mesele farklıdır. CHP köklü bir parti, hukukçuları güçlü. Mücadelesini hukuk içinde yürütmelidir. Adalet yavaş işleyebilir ama mutlaka menzile varır. Hepimizin arzusu yargının daha hızlı işlemesidir. Uzayan tutukluluklar ve yavaş davalar çözülürse birçok problem de kendiliğinden ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.