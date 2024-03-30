Küçükçekmece'de AKP'nin adayı Aziz Yeniay hakkında 'Kayıp bulundu' afişi asan gençler gözaltına alındı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:26

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:26

İstanbul Küçükçekmece’de dün gece AKP'nin adayı Aziz Yeniay hakkında 'Kayıp bulundu' yazılı afiş asan iki CHP'li gözaltına alındı.

CHP Küçükçekmece Gençlik Kolları'nın hazırladığı afişte Aziz Yeniayı'ın fotoğrafı ve 'Kayıp bulundu. 10 yıldır Küçükçekmece'ye uğramayan Aziz Yeniay seçim süreci ile birlikte görüldü' ifadesi yer aldı. Gençlere 'hakaret' suçundan işlem yapıldı.

SERBEST BIRAKILIP YENİDEN ALINDILAR

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre, dün gece 'Kayıp bulundu' yazılı afişi asan iki CHP'li genç gözaltına alındı. Ardından serbest bırakılan gençler AKP'li aday Yeniay'ın şikayetiyle yeniden karakola götürüldü ve sabaha kadar tutuldu.

Gençlere hakaret suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

YENİAY KENDİSİ KARAKOLA GİTMİŞ...

Gençlerin mizah içerikli afiş dağıtımından şikayetçi olan Yeniay'ın kendisinin karakola gittiği ve "İtibarımı zedeleyenlerden şikayetçiyim" dediği ortaya çıktı.

CHP'li gençler gece boyu gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakıldı.