CHP Küçükçekmece'de devir teslim töreni

Yayınlanma: 01.09.2023 - 00:08

Güncelleme: 01.09.2023 - 00:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreninde, Turgay Özcan bayrağı Durmuş Karadağ’dan teslim aldı. Devir teslim törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, il başkan yardımcısı İbrahim Yılmaz, yeni ve önceki dönem ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

‘KÜÇÜKÇEKMECE’DE CHP'LİLERİN BAYRAĞI YERE DÜŞMEYECEK’

Küçükçekmece’de sosyal demokratların, Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, Cumhuriyet Halk Partililerin bayrağını yere düşürmemek üzere eksiksiz çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, “Hepinizi yol arkadaşlığına davet ediyorum.” dedi.

Yeni bir uzun yürüyüşe başladıkların altını çizen Özcan, “Recep Tayyip Erdoğan’dan, AK Parti’den ve yandaşlarından kurtulana kadar mücadelemiz sürecek. Örgütüm beni tanır, beni bilir. Bu seçimlere girerken ben Küçükçekmece Belediye Başkanı adayının Kemal Çebi olmasını arzu ediyorum. Partimiz başka bir ismi aday gösterirse Kemal Çebi ile hangi mücadeleyi gösterirsem o adayla da o mücadeleyi veririm.” diye konuştu.