Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin davada karar

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:06

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü PKK'nin sembollerini andırdığı gerekçesiyle biri belediyede kontrol mühendisi, ikisi ise park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan toplam üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. ile kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P. ise duruşmaya katılmadı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE HİÇ BİR BAĞLANTIMIZ YOK"

Son savunmasını yapan Deniz Doğan K., "Küçükçekmece park davasıyla ilgili suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Gülsüm G. de "Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatı da "İçişleri Bakanlığı dahi yaptığı incelemelerde propaganda olmadığına kadar verip burada çalışan herkesin işine devam etmesine karar vermiştir. Whatsapp yazışmalarında bu şahısların ortaya çıkan şekli bilmeden oluşturdukları görülüyor. Bu insanların PKK silahlı terör örgütü ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklardan Deniz Doğan K. "Burada olmaktan çok üzgünüm. Terör örgütü ile bağlantım yok. Kendi amcam gazidir. Bu şekilde bir durum ailemiz için söz konusu değildir. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık Gülsüm G. ise "Vatanımı, milletimi seven, Atatürkçü bir bireyim. Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun yasada tanımlanmamış olması gerekçesiyle üç sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.



