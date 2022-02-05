Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan ve 2 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 16:24

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınmıştı.

"İrtikap" suçunu işledikleri öne sürülen Cengiz Balkan ile M.Ö. ve M. E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bu arada, emniyet müdürlüğü önünde bekleyen bir grup ile basın mensupları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile beraberindekilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı olay sonrası bazı basın mensupları polise şikayette bulundu.

SORUŞTURMA

Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin Temmuz 2021'de alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün operasyon başlatılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Balkan ile diğer 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.