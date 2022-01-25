Peker'in 'rüşvet tuzağı' iddiasıyla gündeme gelmişti: Erdoğan, Bedros Şirinoğlu'yla görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Başkan Yardımcısı Herman Balyan ile görüştü.
Çankaya Köşkü’nde yapılması dikkat çeken görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.
PEKER'İN RÜŞVET İDDİASI
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in "rüşvet" iddialarıyla gündeme gelmişti.
Peker, Bedros Şirinoğlu'nun koruma müdürüne, İstanbul Emniyeti'ndeki bazı polis müdürlerinin Şirinoğlu'ndan rüşvet alınması için telkinde bulunduklarını ve koruma müdürünün bunu Şirinoğlu'na bildirmesi üzerine olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aksettirildiğini öne sürmüştü.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- 'Satır'lı saldırgan yakalandı
- Erdoğan, Bedros Şirinoğlu'yla görüştü
- Mumyalanmış deniz canlıları İzmir'de sergileniyor
- Masumlar Apartmanı’nda 'Şükrü Özyıldız' sürprizi
- Stadyum girişinde izdiham: 8 ölü, 50 yaralı
- Kar yağarken neden gök gürler?
- İBB kar bilançosunu açıkladı
- Somali'de 1 milyondan fazla kişiyi göçe zorlanabilir
- IMF, küresel büyüme tahminini açıkladı
- Elon Musk'ın uyduları hakkında uyarı