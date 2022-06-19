Kulis: AKP, yüzde 15 için çalışma planlıyor

19 Haziran 2022 Pazar, 08:50

Türkiye seçim iklimine girdi. Partiler yaz aylarından başlayarak yoğun bir saha faaliyeti yürütecek. Hedef tüm partiler için seçimden birinci çıkmak.

Anketlere bakılırsa AKP'de ciddi bir oy düşüşü görünüyor. 2018 seçimlerinde yüzde 42.5 oy alan iktidar partisi, anket ortalamalarına bakılırsa artık yüzde 30’larda.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP'liler yüzde 30 oy için “Bu bizim çekirdek oyumuz” diyor. Çekirdek oyun üzerinde, kimi seçimde yüzde 46, kimi seçimde yüzde 42 olan oyu aradaki kitleyi ikna ederek aldıklarını anlatan bir parti yöneticisine göre bu seçimde de böyle olacak.

Bu durumda AKP çekirdek oydan sonrası hesaplandığında yaklaşık yüzde 10-15’lik bir kesimi yeniden ikna etmek için çalışacak.

Muhalefetin, “Seçmen davranışının ana belirleyicisi ekonomi” yaklaşımının tek başına doğru olmadığı söylenen partide şu görüş dile getiriliyor:

'YÜZDE-15 SEÇMEN KESİMİNİ TEKRAR İKNA ETMEYİ BAŞARACAĞIZ'

“Seçmen sadece ekonomi ile karar vermez. Seçmenimizin çok büyük kısmı oyunu fikri düzeyde kullanıyor. Biz yaptıklarımızı anlatacağız. İnsanların aklına ve fikir yapımıza, bizi bir araya getiren ideale vurgu yapacağız. İnanıyoruz ki bu seçimde de o yüzde 10-15'lik kesimi tekrar ikna etmeyi başaracağız. Oyunu iyi oynayan kazanacak"