AKP'deki kavga büyüyor: Metiner'in ardından Gökçek de Arınç'a yüklendi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 20:24

AKP’nin kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın "Kral çıplak demenin vakti" sözlerine tepki gösteren Mehmet Metiner, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun" demişti.

Arınç ise Metiner'in bu sözlerine sert yanıt vermişti. Arınç, "Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" başlığıyla yayınladığı yazıyı "Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın" sözleriyle noktalamıştı. Metiner ise "Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun" sözleriyle Arınç'ı TV programına çağırmıştı.

'SORALIM BAKALIM AYNI KANAATTELER Mİ?'

Metiner'in ardından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Arınç'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gökçek paylaşımında Arınç’ın daha önce söylediği "Ben siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. 'Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir' şeklinde bir kanaat var" sözlerini hatırlatarak "Yaklaşık 170 bin takip ettiğim sağ duyulu isim var. Soralım bakalım aynı kanaatteler mi?" diye yazdı.

BÜLENT ARINÇ; “Ben siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. 'Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir' şeklinde bir kanaat var.”DEMİŞ.

YAKLAŞIK 170.000 TAKİP ETTİĞİM SAĞ DUYULU İSİM VAR.

SORALIM BAKALIM AYNI KANAATTELER Mİ? pic.twitter.com/xwIYrRKCpQ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 18, 2022

Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tartışmaya dahil olmuştu.