Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:47

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:54

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı. Felakette can kaybı, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını da geçti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

KULİSLERDE 'SEÇİM' SENARYOLARI

Felaketin yarası sarılmaya çalışılırken 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu oldu. Kulislerde seçime ilişkin senaryolar da konuşulmaya başlandı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan bugün köşesinde, 'Seçim eylüle sarkabilir...' başlıklı bir yazı yazdı.

Tezkan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Seçim olur olmasına da ne zaman olur; mesele bu?

Kimine göre; Erdoğan söz verdiği tarihi değiştirmez, 14 Mayıs’ta seçim olur…

Kimine göre; 14 Mayıs’ta seçim olması için Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararı alması gerekir. Bu zor. Seçim Anayasa’nın öngördüğü tarihte yapılır. Yani 18 Haziran’da…

18 Haziran şimdilik ağır basıyor ama bir olasılık daha var…

YSK; ‘Depremden 13 milyon insan etkilendi. 10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kayıt kuyut kalmadı, yenilemem lazım, önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamam. Seçimi etkiler’ diyerek…

Ve… Hazırlık yapamadım bahanesiyle seçimi eylül ayına öteleyebilir…

Galiba böyle de olacak…"