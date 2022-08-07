Kulisler hareketlendi: Altılı masanın adayını kaç parti destekleyecek?
Seçime bir yıldan az bir zaman kala CHP'li kurmaylar, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını destekleyecek parti sayısının 13'ü, hatta 15'i bulabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan altılı masanın, adayının henüz kim olduğu açıklanmadı.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde Altılı Masa’daki partilerin dışında muhalefet cephesindeki diğer partilerin desteğinin de mutlaka aranacağına işaret ediliyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu süreçte “Ortak Cumhurbaşkanı adayını 27 Eylül’de açıklanan Tutum Belgesindeki ilkeler doğrultusunda müzakere etmeye hazır olduğunu” duyuran HDP ile görüşme ayrıca önem taşıyor.
"DESTEK VEREN PARTİ SAYISI 15'İ BULABİLİR"
Aday belirleme sürecinde Meclis’in üçüncü partisi konumundaki HDP ile görüşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak bunun takvimi ve şeklinin şu an belli olmadığı ifade ediliyor. Yine kulislere göre Altılı Masa adayı, adının açıklanmasının ardından diğer muhalefet partilerinden de destek isteyecek.
CHP’li kurmaylar “Masa altıda kalabilir ama adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü, hatta 15’i bulabilir” diyor.
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