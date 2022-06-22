Kulisler hareketlendi... 'Nabız yokluyor', AKP 'YSK' için yeni arayışta

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:57

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), Başkan Muharrem Akkaya ve 4 üyenin görev süresi yıl sonunda doluyor. İktidar, Akkaya ve 4 üyenin görevde kalmasını isterken, başkan ve üyeler teklife soğuk bakıyor.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberinde, "Başkan ve üyelerin görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz belirsizliğini korurken, iktidarda ise seçimler öncesi dereyi geçerken at değiştirmenin riskli olduğu görüşünün hakim olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

NABIZ YOKLUYOR

Kulis haberinde şunlar kaydedildi:

"Öte yandan YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın kurum içinde yaşanan bazı durumlardan rahatsız olduğu ifade edilirken, görevinin uzatılmasını istemediği belirtiliyor. İktidarın Akkaya ve diğer üyelerin bütün kanun ve yönetmelikleri iyi bildiğinden dolayı tercihinin görev sürelerinin uzatılmasından yana olduğu ifade ediliyor. Ancak başkan ve üyelerin uzlaşmaz tavrının devam etmesi ihtimaline karşı da hem Yargıtay’da hem Danıştay’da yeni başkan ve üyeler için nabız yokladığı öğrenildi."