Kulisler hareketli: Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi
Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaşarak, Saray'da buluşan AKP'li Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim tarihini konuştuklarını ve seçim için 9 Nisan 2023'ün gündeme geldiğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile dün Saray'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.Erdoğan, Bahçeli'nin 1 Ocak’taki doğum gününü, üzerinde üç hilal bulunan bir pastayla kutladı.
Söz konusu görüşmeye ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları, tv100 ekranlarında yayımlanan Sağlı Sollu programında Gazeteci Barış Yarkadaş aktardı.
Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AKP'li isimlerle görüştüğünü belirterek, "Bugün Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi" dedi.
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