Kulislerde dolaşan iddia: Hakim ve savcılar AKP’den adaylık ‘kovalıyor’

30 Ağustos 2022 Salı, 09:36

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve pop şarkıcısı Gülşen’in tutuklanıp tahliye edilmesi yargıdaki durumu yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.

Muhalefet kanadı yargının iktidardan talimat aldığını söylerken, AKP ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu sözleri kesin bir dille reddediyor. Tüm bunlar olurken yargı kulislerinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre, iki kıdemli Yargıtay üyesi hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlandığını iddia etti.

Buna göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı.

AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyeleri görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor. Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ yarattığını belirtiyor.

‘MÜCADELE’ ERKEN BAŞLAMIŞ

Adaylık tartışmalarının yargı kulislerinde geçmişte de olduğunu belirten kaynaklara göre, ‘listeye girme telaşı’ ilk defa bu denli erken başlamış.

İddiaya göre adaylık düşünen bazı yargı üyelerinin yakın çevrelerine “Hiç olmadığı kadar başvuru olacak, bu nedenle mücadele erken başladı” dediği aktarıldı.

AKP’li bir yönetici ise iddialara ilişkin, “Seçim yarışına katılmak herkesin anayasal hakkı. Bize aday olma isteğini ileten çok sayıda bürokrat oluyor, fakat kimseye garanti verecek değiliz. Listelerimizi partimiz ve liderimiz belirler, seçmenimiz de karar verir" dedi.