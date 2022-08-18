HSK uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen savcıyı ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve görevden uzaklaştırılan savcı O.Y'nin meslekten çıkarılmasına karar verdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'yi meslekten ihraç etti.
Edinilen bilgiye göre, Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı O.Y. hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
HSK İkinci Dairesi 11 Mayıs'ta savcı O.Y'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı.
Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi O.Y'nin meslekten çıkarılmasına hükmetti.
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