Kulislerde kabine değişikliği iddiası
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP kulislerinde konuşulanları aktardığı yazısında kabinede değişiklik olacağı iddiasında bulundu.
Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişikliğinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nda yeni revizyon sinyali verdi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra siyaset kulisleri hareketlendi.
Kabine değişikliği söylentilerinin ardından AKP kulislerindeki yansımalarını yazan Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, ''AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, hafta başında, saray divanı toplantısından sonra yaptığı açıklamada ‘bakanlarda yeni değişiklikler olabilir’ sinyali vermesiyle partisinin kulislerini müthiş bir heyecan sardı. Adeta ‘gidenler’, ‘gelenler’ borsası kuruldu. Eski bakanlara nur yağdı'' ifadelerini kullandı.
EFKAN ALA İDDİASI
Takan yazısının devamın, 15 temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından görevden alınan Efkan Ala isminin tekrar gündeme geldiğini iddia ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'giden' bakanlardan olabileceğini ifade etti.
Takan'ın aktardığına göre AKP kulislerinde Efkan Ala’nın tekrar İçişleri Bakanlığı’na getirileceği konusunda tam mutabakat var.
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