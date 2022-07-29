Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İstanbul, Birleşmiş Milletler merkezi gibi oldu, herkes de mutlu oluyor'

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gezi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Üsküdar Belediyesinin sokak düzenlemelerini beğendiğini dile getirerek, Bakanlık olarak belediyeye destek olmaya çalışacaklarını söyledi.

TURİZM VERİLERİNDE YENİ DÜZELTMELER OLACAK

Ersoy, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının farklı ilçelerdeki çalışmalarına da katılmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün beni sevindiren nokta esnafla da konuşma fırsatı buldum. Özellikle turistlerin gelmelerinden dolayı çok mutlular. Vatandaşlarımız kadar turistlerin de caddeleri doldurduğunu, alışveriş yaptıklarını, yeme içme noktalarını kullandıklarını söylüyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Biliyorsunuz bugün turizm verileri açıklandı. Beklentilerimizin üstünde turist gelmeye devam ediyor. Dün de bir basın toplantısıyla turizm verilerimizi, hedeflerimizi yükseltmiştik. 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimizi, 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak yükselttik. Bu bizim son yükselttiğimiz rakam olmayacak gibi gözüküyor bu yıl için. İnşallah yeni düzeltmeler yapmaya yıl içinde devam edeceğiz."

"HER DİLDE KONUŞAN VAR, HERKES ÇOK MUTLU"

Son üç yılda turizm alanındaki çalışmalarının meyvelerini fazlasıyla verdiğini söyleyen Ersoy, Türkiye'nin şu anda 200 ülkede çok yoğun ve etkili şekilde tanıtıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten bunu bugün İstanbul'da da fark edebiliyoruz. İstanbul, Birleşmiş Milletler merkezi gibi oldu. Her dilde konuşan insanı görmek mümkün. Herkes de mutlu oluyor, esnafımız da mutlu oluyor. Biz bu aydan itibaren pandemi öncesi sayılara İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında eriştik. Artık bundan sonra her ay rekorlar kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz."