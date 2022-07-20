Turizme tahsis edilen yerlerle ilgili çarpıcı ayrıntı: Kültür ve Turizm Bakanı’nın otelinin bitişiği...

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:50

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme tahsis için ilana çıkarılan 51 kamu taşınmazını TBMM gündemine taşıdı. 51 taşınmazın 28’inin ormanlık alan olduğuna ve ranta açılacağına dikkat çeken Budak, “Kemer, Alaçatı ve Belek gibi Türkiye’nin en gözde turizm bölgelerindeki en gözde taşınmazlar giderayak birilerine aktarılıyor. Türkiye turizminin ihtiyacı, sahiller de daha fazla betonlaşma değil, turizmin çeşitlenmesidir, ancak Bakanın gözü ranttan başka bir şey görmüyor. Orman alanlarını bile yok etmekten geri durmuyorlar” dedi.

CHP’li Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Belek’teki oteline bitişik konumdaki kamu taşınmazının da turizme tahsis edildiğini hatırlattı. Belek bölgesindeki tatil köyünün yanı başındaki halk plajının çevresi 1200 yataklı 5 yıldızlı otel ve günübirlik tesis olarak tahsis edilecek yerler arasına alındığı bilgisini veren Budak “Bakan kendi oteline bitişik bu taşınmazı kendisinden başkasının almasına asla izin vermez. Bakan Ersoy’un Serik planının son perdesi oynanıyor. Bakanın Halk Plajı ısrarının arkasından da kendi şirketine rant çıktı” ifadelerini kullandı.

CHP’li Budak şöyle devam etti:

“Son bir yıldır turizme tahsis kılıfıyla kamu taşınmazları hızla yağmalanıyor. Özellikle daha önce tahsisinde sorun olan ormanlık alanlar teker teker ranta açılıyor. Bakan da turizmde inşa ettiği tek adam rejiminin meyvelerini topluyor. Daha önce Bodrum Türkbükü’ndeki otelinin yanındaki 25 dönümlük orman alanını kendi şirketine tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. Bakan Ersoy, iddialara tam bir açıklıkla yanıt vermeli. Üzerindeki şaibeleri kaldırmak istiyorsa, bir an önce çıkıp söz konusu alana teklif vermeyeceğini açıklamalı.”

TBMM’ye soru önergesi veren Budak, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası, kamuya ait kaç taşınmaz turizm amaçlı yatırım yapılması amacıyla yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen taşınmazlardan kaçı orman alanı içerisindedir?

Bu tahsislerin kaçı otel ya da benzeri konaklama tesisi amaçlı, kaçı günübirlik ya da farklı amaçlarla, hangi şirketlere tahsis edilmiştir?

28 Temmuz 2021 tarihinden sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un herhangi bir şirketine bir tahsis yapılmış mıdır?

Sayın Bakana ait şirketlerinden herhangi biri, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar ilanda kalacak taşınmazlardan herhangi birine teklif verecek midir?

AKP’li Serik Belediyesine tahsis edilmiş olan Kadriye ve Belek Plajlarının tahsisi belediyeden alınıp Bakanlığa geçtikten sonra, herhangi bir parsel değişikliği yapılmış mıdır?

Bakan Ersoy’un oteline bitişik olan taşınmaza yönelik Ersoy’un herhangi bir tahsis talebi olacak mıdır?