Külünk’ün iddiasının odağındaki isim Kurt çıktı: Erbaş'a manidar ziyaret!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk’ün, hakkında yolsuzluk iddialarının bulunduğunu söylediği Diyanet personelinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eniştesi olan, eski AKP milletvekili aday adayı Doç. Dr. Fatih Kurt olduğu ortaya çıktı. Külünk’ün, isim vermeden gündeme getirdiği iddiadan bir gün sonra Bakan Tunç’un, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etmesi dikkat çekti. Tunç’un ziyaretinden bir gün sonra ise Diyanet, Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir süredir Diyanet’e yönelik FETÖ iddialarında bulunan AKP MKYK üyesi Külünk, 5 Eylül’deki paylaşımıyla Erbaş’a “yolsuzluk” tepkisi göstermiş ve “Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığı ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü yapan bir ismin, görevleri sırasında yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ile yolsuzluklar yaptığının iddia edildiğini; bu kişinin milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa ettiğini, seçimden sonra Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne seçildiğini ve “İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti” üyesi olarak görevlendirildiğini” belirtti. Erbaş’a “bu görevlendirmenin hangi gerekçelerle sağlandığını” sorarken, “Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum” demişti.

Külünk’ün, 5 Eylül’de isim vermeden paylaştığı iddialardan bir gün sonra ise dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi. Bakan Tunç, 6 Eylül’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti. Diyanet’in kurumsal hesaplarından paylaşılmayan ziyaretin 1.5 saat sürdüğü öğrenildi. Bu ziyaretten bir gün sonra Diyanet, Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun, Kurt hakkındaki iddianın ve Tunç’un Diyanet’i ziyaretinin hemen arkasından gelmesi ise dikkat çekti.

KURT: KASTEDİLEN KİŞİ BEN OLABİLİRİM

Doç. Dr. Fatih Kurt, 2012- 2017 arasında Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. Kurt, 20 Aralık 2017’de Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne atandı. Beş yıl bu görevde kalan Kurt, 14 Mayıs seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. AKP’nin aday listesinde yer almaması üzerine Diyanet’e geri döndü. Kurt, haziran ayında yani seçimlerin üzerinden 1 ay geçmeden Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne girdi. Erbaş’ın en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Kurt, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da kız kardeşiyle evli. Yani Bakan Tunç’un eniştesi. Cumhuriyet, Diyanet’te iddianın odağındaki isim olduğu belirtilen Kurt’a ulaştı. Açıklama yapmayacağını belirten Kurt, “Kastedilen kişi ben olabilirim ama öyle bir iddiayı ilk kez Metin Bey’in paylaşımıyla duydum. Bizim nasıl çalıştığımız belli” derken ayrıca yargı sürecini başlatacağını kaydetti. Külünk ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Suç duyurusundan önce Erbaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi. Kurumda, Erbaş’ın Erdoğan’a Külünk paylaşımlarını şikayet ettiği, Erdoğan’ın ise “Suç duyurusunda bulunun” yanıtı verdiği, suç duyurusunun bu görüşmenin ardından geldiği dile getiriliyor.