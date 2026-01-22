Kumar masasında görüntülendi, görevden alındı: MHP'li Yalçın suçu medyaya attı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın bir otelde kumar masasında olduğu bir fotoğraf kamuoyuna yansıdı. Söz konusu olayın ardından Alıcık, görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, olaya ilişkin yaptığı açıklamada suçu 'medyaya' attı.

Yalçın şunları yazdı:

"AYDIN İL BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI HAKKINDA

Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır.

MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir.

MHP’nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP’den bekliyoruz.

Buyursunlar.

Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"