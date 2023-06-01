Son Dakika: Merkez Bankası KKM'de önden ödemeli prim kaldırıldı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:35

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:08

Merkez Bankası (TCMB) bankalardan istediği döviz hesaplarının TL'ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Faiz üst sınırının kaldırılması ve politikalardan duyulan endişelerle birlikte faizlerde yaşanan artış KKM'ye ilgiyi de artırdı. KKM 7 haftada 32.6 milyar dolar artışla 121.4 dolara ulaştı.

Bunlara ek olarak bankalar belirli tutarın üzerinden açılan dövizden TL'ye dönüşüm KKM hesaplarına döviz talebinin rekor kırdığı seçim döneminde nakit prim ödemeye de başlamıştı.

Merkez Bankası, seçim öncesinde yaygın olarak kullanılan dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduattaki prim uygulamasına ilişkin yeni karar aldı.

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda kur korumalı mevduat için önden prim ödemesi yapılmamasını istedi.

BBC'nin aktardığına göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.