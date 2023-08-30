Kuran kursu parası belediyeden: Devasa bütçesi olan Diyanet, AKP’li belediyelerin olanaklarını kullanıyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Konya’da AKP’li Selçuklu Belediyesi müftülüğe bağlı kız hafızlık kuran kursu için ihaleye çıktı. Mutfak malzemesi alımı için yapılan ihaleyi 880 bin liraya Kromöz Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Otomotiv Gıda İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket Kuran kursu için yapılacak mutfak ekipmanları 21 Eylül’e kadar teslim edecek.

50.4 MİLYAR HARCADI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 başlangıç bütçesi 35 milyar lira olarak belirlenmişti. Diyanet ise 6 aylık raporunda bu yıl 50.4 milyar lira harcanacağını açıklamıştı. Kuran kursları için yapılacak ihaleleri devasa bütçesiyle pek çok bakanlığı sollayan Diyanet İşleri Başkanlığı yerine belediyelerin gerçekleştirmesi dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kursu sayısı AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana yüzde 400 artış göstererek 20 bine dayandı. Sadece Konya’nın Selçuklu ilçesinde Diyanet’e bağlı 111 Kuran kursu bulunuyor.

