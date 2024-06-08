Kurmaylar, ‘Öne çekilen seçimle Erdoğan’a adaylık yolu açılır’ yorumunu değerlendirdi:

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Yerel seçimlerde CHP’nin elde ettiği başarı sonrası “Bir erken seçim olur mu?” sorusu tartışılırken, CHP kurmayları “Yerel seçimlerde bizi birinci parti yapan seçmen; şu an başta barınma, beslenme gibi en temel sorunlarına çözüm bekliyor. Biz de bu sorumlulukla hem müzakere hem mücadele ediyoruz. Seçmen isterse de ‘Hazırız’ diyoruz” değerlendirmesini yaptı.

‘ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ’

Bu kapsamda CHP’nin ilk olarak seçmenin sıkıntılarını seslendirmesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, “Öğretmenlerle, emeklilerle mitingler yaptık. Ay sonunda geçim sıkıntısıyla ilgili bir miting yapacağız. Gittiğimiz her yerde eleştirilemizi en sert şekilde yapıyoruz. Ama yine seçmenin verdiği sorumlulukla müzakere de ediyoruz. Bu yüzden ‘normalleşme’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Partinin bir yandan da ülkeyi yönetmek için birçok alanda politika hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran CHP kurmayları, “Sağlıkta, eğitimde, dış politikada neler yapacağımızı anlatan programlarımız olacak. Bunlar şu anda mutfak aşamasında, hazırlanıyor. Hazır oldukça kurduğumuz gölge kabine ile politikalarımızı daha fazla ön plana çıkartacağız. ‘Ülkeyi biz yönetseydik, böyle yapardık’ diyerek çözümlerimizi anlatacağız” dedi.

‘ÇEKİNMİYORUZ’

Erken bir seçimin anayasaya göre tekrar aday olamayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan partililer, “Artık özgüvenli siyaset yapıyoruz. Seçimlerden bir çekincemiz yok. Seçim sonrası yaptığımız anketlerde de CHP birinci parti çıkmaya devam ediyor. Erdoğan’ı erken de gönderebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

‘RAKİPLERİMİZLE FARKI AÇIYORUZ’



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana’da partisinin il başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı. Burada konuşan Özel, “Seçimleri kazandık, moralleri düzelttik. Uzun süre kesilmeyi bekleyen bu kurdeleyi büyük bir keyifle kesiyoruz. CHP il binaları herkesin baba evidir. Hangi partiden olursa olsun başı sıkışanın, dara düşenin geleceği yerlerdir. Burada çay demlidir, bacası tütmektedir” dedi.

ATATÜRKLÜ GÖNDERME



Adana’da yurttaşlara seslenen Özel, iktidarın açıkladığı hububat fiyatının çok düşük olduğunu belirterek ”Bu buğday fiyatını açıklayan adam insan içine çıkamaz” dedi. Erdoğan’ın yıllar önce bir çiftçiye seslendiği ‘Al ananı da git’ sözlerini anımsatarak “Birisinin dediği gibi ‘Al ananı da git’ demeyeceğiz Atatürk’ün dediği gibi ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyeceğiz” diye konuştu.

‘ATAMA GERİ ALINDI’

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret eden Özel, tepkilere neden olan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kayınbiraderini işe almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Duyar duymaz kendisini uyardık. Bugün (dün) o atama geri alındı. Atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz.”

‘ERKEN SEÇİME HAZIRIZ’

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Biz gününde yapılırsa da erken yapılırsa da seçimi kazanacağız. Bu ekonomik kriz devam ederse milletimizin gündemine erken seçim gelir. Milletimiz ne zaman isterse yapılacak ilk seçimde iktidara talibiz. Erken seçime hazırız” ifadesini kullandı. Ardından Özel, meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Partisinin oy oranını açıklayan Özel, “Anketlerde, hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak... Hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30’un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Rakiplerimizle aramızda fark açılıyor” diye konuştu.

ERDOĞAN’A ÖNERİ

Özel, “CHP emekli maaşı için asgari ücret öneriyor. Buradan hükümete sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Erdoğan’a bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarmasını öneriyorum” dedi.