Son Dakika... Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP ziyaretinin tarihi belli oldu
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detaylar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı
Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan Özel, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.
Partisinin grup toplantısında verdiği erken seçim mesajı da soruşan Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.
"AYNI HEYETLERLE AĞIRLAYACAĞIZ"
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak.
(Erken seçim mesajı) Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayın tarlası olarak görürsünüz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır. TBMM'de erken seçim kararı alma çoğunluğumuz yok. Olsa alırız."
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