Son Dakika... Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP ziyaretinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin detaylar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:07
Son Dakika... Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP ziyaretinin tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı

Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan Özel, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Partisinin grup toplantısında verdiği erken seçim mesajı da soruşan Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır" değerlendirmesinde bulundu. 

"AYNI HEYETLERLE AĞIRLAYACAĞIZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak. 

(Erken seçim mesajı) Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayın tarlası olarak görürsünüz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır. TBMM'de erken seçim kararı alma çoğunluğumuz yok. Olsa alırız."


Son dakika haberleri Erdoğan haberleri Özgür Özel haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan 4 bölgeye transfer isteği: 8 futbolcuyla görüşmeler sürüyor!

Jose Mourinho'dan 4 bölgeye transfer isteği: 8 futbolcuyla görüşmeler sürüyor!
Son dakika... Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan ve Akşener bir araya geldi

Son dakika... Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan ve Akşener bir araya geldi
Özgür Özel Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı: Meral Akşener görüşmesini değerlendirdi

Özgür Özel Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı: Meral Akşener görüşmesini değerlendirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler