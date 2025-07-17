Kürsüye direksiyonla çıktı… CHP’li vekilden ‘Beyaz Toros’ tepkisi: ‘Masasının üstüne beyaz Toros koyan savcı Toros kafalıdır’

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda masasında beyaz Toros oyuncağı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasının savcısına tepki gösterdi.

Kürsüye Toros direksiyonuyla çıkan Akdoğan, şunları söyledi:

"Bu direksiyon TOGG'un değil Toros'un direksiyonu, Renault Toros'un direksiyonu, bir beyaz Toros direksiyonu. Bunu alırken hurdacıya sordum, 'Kaç model' dedim. '90 ile 94 arasındaki Toroslar böyle çıktı' dedi. 'Tam da bu model lazım' dedim. Bu beyaz Toros direksiyonu, bu memleketin, milletin utancı. Bu, ölüm demek, işkence demek, vicdansızlık demek, gece yarısı alıp götürülmek demek, bir daha bulunamamak demek

Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada bu beyaz Toroslara son verildiğini söyledi ancak bir savcının masasının üstünde bir beyaz Toros maketi çıktı. O savcı küçük aklıyla bizi tehdit ediyor, bize diyor ki: 'Sizi de bir sabah alabilirim, sizi de bir sabah götürebilirim.' Masasının üstüne beyaz Toros koyan savcı Toros kafalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'nın HSK Başkanı olan Bakanı'na buradan sesleniyorum: Söylediğiniz doğrudur, destekliyorum, beyaz Toroslar bir daha sokakta gözükmemelidir ama beyaz Toros'u masasının üstüne koyan savcı bir gün daha orada oturmamalıdır, derhâl HSK görevini yapmalıdır.

'MASUMİYET KARİNESİ NEDİR BİLMEYENLER TOROS KAFALIDIR'

Cezaevlerinde, gerekçesiz, tutukluları sürgün eden yetkililer beyaz Toros kafalıdır. Savaş suçlusu gibi Emniyette gözaltındaki arkadaşlarımızı kayda alan, filmini çekenler Toros kafalıdır. Lekelenmeme hakkı nedir bilmeyenler, masumiyet karinesi nedir bilmeyenler Toros kafalıdır. Kocasını cezaevinden ifade vermeye götürürken aynı saatlerde karısını gözaltına alıp kocasına 'İstediğimiz ifadeyi vermek zorundasın. Karın şu saatlerde gözaltında, kardeşinin de nerede olduğunu biliyoruz' diyen kafalar bugün görev başındadır ve bunlar Toros kafalıdır. Çocuk, kardeş, eş bilmeden istedikleri ifadeyi alabilmek için şantaj yapanlar Toros kafalıdır.

'İMAMOĞLU'NU TEHDİT ETMEYE ÇALIŞANLAR TOROS KAFALILARDIR'

'Bana bakarak konuşma' diye İmamoğlu'nu tehdit etmeye çalışanlar Toros kafalılardır. Delilden şüpheliye gidilirken şüphelileri kendi kafalarına göre bulup onlara delil uydurmaya çalışanlar Toros kafalıdır. Murat Çalık kanser hastasıdır, cezaevindeyken ameliyat olmuştur, anjiyo olmuştur. İzmir'deki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Cezaevinde yatması uygun değil' demiştir. Buna rağmen, gecenin üçünde yatağından kaldırıp 'Seni İstanbul'a, adli tıbba götüreceğiz' diyenler, orada bile kelepçesini sökmeyenler Toros kafalıdır. Bir saatlik ifadeyi dört günde alan ve Vatan Emniyetten yeni bir Diyarbakır Cezaevi yaratmaya çalışanlar Toros kafalıdır. Hepsine lanet olsun, onları görevde tutanlara da yazıklar olsun."