Kürtçe konuştuğu görüntüler TBMM’nin hesabında yayınlanmıştı: ADD’den TBMM Başkanı Kurtulmuş hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada Kürtçe ifadelere yer vermiş, söz konusu konuşma TBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Olay, kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

YARGITAY’IN KARARI ANIMSATILDI

Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddesinde yer alan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” ifadeleri anımsatıldı. “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” maddesine de değinilen dilekçede Türk Ceza Kanunu'nun “Halkı kin ve

düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı maddesi de açıklandı. Bu kapsamda Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, “Somut bir tehlike suçu olarak TCK’nın ilgili maddesinde düzenlenen ve kamu düzenini, toplum huzurunu/barışını himaye eden, esas itibariyle nefret söylemini sınırlandırmayı hedefleyen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek suçu; halkı, sosyalsınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik edilmesini cezalandırmaktadır” kararı anımsatıldı.

KURULUŞ İLKELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

ADD’nin suç duyurusunda bulunma sorumluluğunun derneğin tüzügündeki kuruluş ilkelerinden doğduğu vurgulanan dilekçede, derneğin kuruluş nedeni içerisinde özetle “Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler. Oysa Atatürk; Sadece ‘bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker’ değildir. O, Misak-ı Millî sınırları içinde ‘Türk'üm’ diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan; Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan Çağdaş Devlet Kurucusudur. Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, ‘Atatürkçü Düşünce Derneği’ ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçenin sonunda, tüm bu açıklamalar kapsamında “Açıklanan ve re'sen göz önüne alınacak sebeplere binaen; şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılmasını talep ederiz” ifadeleri kullanıldı. ANKARA/Cumhuriyet