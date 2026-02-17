Kurtulmuş’tan ‘süreç’ raporuna ilişkin açıklama: ‘Gereği Meclis çerçevesinde yerine getirilecek’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘terörsüz Türkiye Raporu’na dair açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye raporunun hazırlanma sürecine değinen Kurtulmuş "Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin ortaya koymuş olduğu bu terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte uluslararası ilişkiler bakımından ders mahiyetinde okutulacak Türkiye modeli adını vereceğimiz bir model bütün dünyaya örnek olacak.

Türkiye, kendi içindeki meseleyi çözmek için bir yabancının himmetine mecbur değildir. Türkiye kendi sorununu çözmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyan bir ülke değildir.

(Terörsüz Türkiye raporuna ilişkin) Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir.”