Kurtuluş Savaşı için

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurtuluş Savaşı kavramının yeni müfredatta yer almayacağını söyleyerek “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” ifadelerini kullandı. Tekin'in bu ifadeleri eğitim sendikalarının tepkisine neden oldu.

Açıklamanın yalnızca bir müfredat değişikliğinin ilanı olmadığını ifade eden Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bu sözler, Atatürk ilke ve devrimlerine duyulan kronik alerjinin dışavurumu, Cumhuriyetin kurucu iradesini tasfiye etmeyi amaçlayan bilinçli ve ideolojik bir hamledir. Çok iyi biliyoruz ki bu sözler yalnızca Bakan Tekin’in kişisel görüşleri değildir; AKP iktidarının Cumhuriyete ve Atatürk’e bakışının filtresiz halidir. Bakan’ın söyledikleri 24 yıldır eğitim politikalarıyla adım adım inşa edilen, emperyalizmin dümen suyuna giren zihniyetin açık bir itirafıdır" dedi.

"MANDACILIKTAN KURTULDUK"

Atatürk’ün kendi el yazılarında ve nutuklarında da 'kurtuluş' ifadesini titizlikle kullandığını ve ifadenin , Cumhuriyetin kuruluşunda köklü ve çift taraflı bir anlam taşıdığını vurgulayan Özbay, Bakan Tekin’in ifadesine yönelik 'neyden kurtulduğumuzun' cevabını tarihin ışığında verelim" diyerek şunları söyledi:

"•Sevr ile ülkeyi parselleyen, kapitülasyonlarla halkı sömüren batı emperyalizminden ve mandacılıktan kurtulduk.

•Ülkeyi emperyalistlere teslim eden, halkı tebaa ve kul olarak gören, kendi hanedanlığını halkın varlığının üstünde tutan saltanat düzeninden kurtulduk.

•İşgale karşı direnen Anadolu halkını “asi” ilan eden Saray rejiminden kurtulduk."

"AÇIK BİR HESAPLAŞMA"

Bu yönleriyle Kurtuluş'un; emperyalizme karşı direnen bir halkın ümmetten millete, kulluktan yurttaşa geçmesi anlamı taşıdığının altını çizen Özbay, "Cumhuriyet ise çökmüş bir rejimin devamı değil; aklın ve bilimin rehberliğinde yapılan bir aydınlanma devrimidir. Bugün emperyalizmin kanlı savaş makinesi NATO ülkemizde gövde gösterisi yaparken; Bakan Tekin’in “neyden kurtulduk?” diye sorması ibret alınması gereken bir çelişkidir. Dün ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalistlerin bugünkü şemsiyesi altına girenler, emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nı müfredattan ve zihinlerden silmeye çalışmaktadır. İktidar; emperyalistlerle kurduğu ilişkilere gölge düşürmemek, gelecek nesillerin antiemperyalist ve tam bağımsızlık bilincini köreltmek için Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş felsefesiyle açık bir hesaplaşma içine girmiştir" diye konuştu.

"YENİ REJİME HİZMET"

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında dayatılan bu değişiklikler, iktidarın kurmak istediği yeni rejime hizmet etmektedir. Bu hamleler, tarihsel olaylara hangi siyasi ajandadan bakılacağını belirleme ve gelecek nesillerin bilişsel haritasını iktidarın çizgisine uygun şekilde kurgulama çabasıdır. MEB, okulları çağdaş birer eğitim yuvası olmaktan çıkarıp, egemen ideolojinin yeni nesillere aktarıldığı bir laboratuvar olarak konumlandırmaktadır. Çocuklarımız okullarda bir günü aç-susuz geçirirken, öğrenciler ve öğretmenler okullarda can güvenliğinden endişe duyarken, eğitim yuvaları temel hijyen ve sağlık koşullarından mahrum bırakılırken, eğitim emekçilerinin acil çözüm bekleyen sorunları ortadayken; bakanlığın tek derdinin Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin içini boşaltmak olması asla kabul edilemez."

"KEYFİNE GÖRE YENİDEN YAZILAMAZ"

Özbay son olarak ise şunları söyledi: "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen ve dünyadaki tüm mazlum halklara emperyalizme karşı direniş noktasında ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’mızın tarihi ve önemi; bakanlık koltuklarında oturanların keyfine göre yeniden yazılamaz. Atatürk’ün izinde Cumhuriyet ilke ve devrimlerine gönülden bağlı eğitim emekçileri olarak, sınıflarımızda çocuklarımıza neyden kurtulduğumuzu ve tam bağımsız bir Cumhuriyeti nasıl kurduğumuzu anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz."