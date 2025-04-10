Kurtuluş Şişli’den başladı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından Saraçhane direnişi İstanbul’un ilçelerine taşındı.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin ilki Büyük Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’nin ateşini yaktığı, belediyesine kayyum atanan Şişli’de dün gece yapıldı. Binlerce Şişlili ile birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen yurttaş katıldı. Mitingde Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu.

‘YENİLECEKSİN’

İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti gücünü vatandaşın iradesinden alan bir millettir. Bir daha seçim kazanamacağını bilen bir avuç insan kendilerini devletin sahibi milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizler adalet istiyoruz. Çok yakında kazanacağız. Bu gerçeği en iyi bilen kişiye sesleniyorum. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin. Üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsin. Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin” dedi.

‘SENSİN CUNTACI’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü’yü hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Özel, “Bizim gösterdiğimiz 47 yıllık sabrı, 47 gün gösterememiştir. Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Bu partinin 2. genel başkanına, bu ülkenin 2. cumhurbaşkanına, Lozan’da Sevr’i yırtıp atan, yedi cihana bizim tapu senedimizi kabul ettiren, hem savaş meydanlarının hem Lozan fatihi hem Türkiye demokrasisini perçinleyen, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa’ya dil uzatan Erdoğan’a söylüyorum. Sen kim, İsmet Paşa’ya laf söylemek kim? Haddini bil tek adam, haddini bil cuntacı. Haddini bil!” ifadelerini kullandı. Özel, “Selefilik hayalleriyle olanlar darbe yapar. Bu anlayış Kürt sorununu çözemez. Çözerse CHP çözer” dedi.

SİLİVRİ'DEN ÇIKTI MEYDANA SESLENDİ

Mitingden kısa bir süre önce Silivri’den tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sesli mesaj yolladı.

Polat, “Bu topraklara her zaman borçlu hissederdim ama asıl borcumun şimdi başladığını hissediyorum. İçerideki bütün canlarım çıkınca ancak sevinebileceğim. Onlarla birkaç saat önce sarıldık, kucaklaştık. Bu ülkenin güzel insanları, parti ayrımı olmadan tüm güzel insanlarımıza çok sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAHAN: SABREDİN, HARAMZADELERE HEP BİRLİKTE HESAP SORACAĞIZ

Mitingde tutuklu seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Şahan şu mesajı yolladı:

“Şişli’de yaşayan güzel insanlar, Emrah’ın yokluğunda orayı yoksul bırakmayan güzel insanlar size Silivri zindanından sesleniyorum, merhaba. Benim tutsaklığım sadece bir detaydır. Asıl mesele rakibinden korkan, Ekrem İmamoğlu’ndan, çevresindekilerden ve bizim çalışma azmimizden korkan bir avuç zavallıdır. Şişli’ye neden kayyum atandı biliyor musunuz dostlar? Ranta dur dedik. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet verdik. Geldiler ilk olarak Kent Lokantalarını kapattılar. Siz Şişli halkı olarak bu lokantalara sahip çıktınız” dedi. Şahan projelerini de sıralayarak “Feriköy’de kültür merkezi açacağız. Kentsel dönüşüm planı hazırladık. Kuştepe’ye borcumuzu ödeyeceğiz. Sabredin. Haramzadelere hep birlikte hesap soracağız. Şişli’den bu kayyumu hep birlikte göndereceğiz” dedi.