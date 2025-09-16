Kurultay davası kararı CHP’de olumlu karşılandı: ‘Olağan kurultay sürecini tamamlarız’

CHP genel merkezi, kritik kurultay davası gününde, sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda partilisini ağırladı. Genel merkeze ilk gelenler basın mensupları oldu. Çok sayıda yerel ve ulusal yayınlardan gazeteci, gelişmeleri genel merkezden takip etti. Dava saati yaklaştıkça partili milletvekilleri, il başkanları, bazı kurultay delegeleri ve farklı illerden gelen belediye başkanlarının yanı sıra, CHP’ye destek için gelen bazı yurttaşlar da genel merkezin bahçesinde toplandı. Milletvekilleri genel merkez bahçesine gelen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra, üst katlara çıkarak davayı takip etti. CHP lideri Özgür Özel ise dava başladıktan kısa bir süre sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı.

‘OLAĞAN KURULTAYI TAMAMLARIZ’

Öğle saatlerine doğru mahkemeden davaya yönelik erteleme kararı çıkması, partide olumlu karşılandı. Bazı partililer birbirlerine sarılarak “Hayırlı olsun” derken, bazıları da “Erteleye erteleye her günümüzü rezil etmeyi deneyecekler” gibi yorumlar yaptı. Partinin il başkanları ise, “39. Olağan Kurultay sürecimiz zaten işliyor. 24 Ekim öncesi il kongrelerimizi tamamlarız. Yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş olur. Böylece açılan davanın bir anlamı kalmaz. Biz de olağan kurultayımızı yaparak bu tartışmayı kapatırız” yorumunu yaptı. Ayrıca bu kararla 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın da etkilenmeyeceğini belirten parti kurmayları “21 Eylül’deki olağanüstü kurultay da bir garantimiz olacak. Hem o kurultayı yapacağız hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ ÜLKEN İN G ÜNDEM İNİ KONUŞACAĞIZ’

MYK toplantısı sonrası mahkeme kararına ilişkin konuşan parti yönetiminden isimler ise CHP lideri Özel’in “Bu dava sonuç değil, süreç odaklı” açıklamasına işaret etti. Erteleme kararı sonrası parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması gibi bir ihtimalin kalmadığını söyleyen kurmaylar “İstanbul’da alınan zorlama bir karar vardı. Genel başkanımız erteleme beklentisini söylüyordu. Burada CHP’yi tartıştırmaya devam edecekler. Ama biz de vatandaşın gündemini konuşacağız. Dava zamanı toplanan MYK’de, programımızı yenilemek için yaptığımız 4-9 Eylül çalıştayını konuştuk. O süreçte bize katkı veren akademisyenler, çalışmalara devam etmek istiyor. Hızla iktidar programı da çalışacağız. Yeni parti programımız için bir tanıtım yapacağız. Ülkenin sorunlarına CHP ne çözüm buluyor, biz bunları konuşacağız” dedi.

‘DAVA PARTİYİ TARTIŞTIRMAYA Y ÖNEL İK’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu. “Karşımızda iktidarda kalabilmek için her türlü haksızlığı yapan, devletin erklerini siyasi amaçları doğrultusunda birer araç olarak kullanan bir iktidar var” diyen Yücel “CHP’yi mahkemelerde, yandaş kanallarda tartıştırarak itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız. CHP’de kavga var diyenlere cevabımızdır. CHP’de kavga yok. Yükselişini sekteye uğratmak için CHP’de kavga var görüntüsü vermeye çalışan bir iktidar ve o iktidarın işbirlikçileri, aparataları var” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla İstanbul il yönetimine getirilen Gürsel Tekin’e tepki gösteren Yücel “Kendine ağabeylik rolü biçen ama aslında AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı” dedi. Mahkemenin erteleme kararını değerlendiren Yücel “Bu dava ve bu tarz davalar partimizi tartıştırmaya yönelik davalardır. Biz aynı saatlerde MYK toplantımıza başladık. Toplantımızda olağan parti program çalışmalarımızı, ekonomiyi, dış politikayı ve güvenlik konusunu görüştük” dedi.

Davanın hukuken redde mahkûm bir dava olduğunu söyleyen Yücel “Davacıların, kurultayımızı erteleme talebi reddedilmiştir. Davacıların tedbir talepleri, daha önce 9 kez reddedildiği gibi bugün 10. kez reddedilmiştir. Bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değildir. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yoktur. Bu davaları Açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var. Partimize yapılan tüm bu saldırılar CHP’lileri partisine sahip çıkmaya sevk ederek konsolide ettiği gibi vicdan sahibi, adalet duygusu sahibi olan herkesi CHP’ye yapılan haksızlığa tepki vermeye sevk ediyor. Halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışan iktidara inat ekonomiyi, yoksulluğu, eğitimi konuşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İSTANBUL İL KONGREMİZİ YAPACAĞIZ’

İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de dava sürecini CHP genel merkezinden takip etti. Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelik “Beklediğimiz karar reddi yönündeydi. 24 Ekim’e bir erteleme yapıldı. Bu süre içerisinde olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni ve Olağan İstanbul İl Kongresi’ni gerçekleştireceğiz. İktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.