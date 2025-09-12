Kurultay davası üzerinden ‘MHP’nin 2016 süreci CHP’ye uygulanır mı?’ tartışması sürüyor: 'Taban izin vermez, Özgür Özel’in yanındayız'

CHP’nin kurultay davası üzerinden “MHP’de 2016’da yaşanan süreç CHP’ye uygulanır mı? CHP de bölünür ve başka partiler ortaya çıkar mı?” tartışmaları yapılırken, partinin il başkanları CHP tabanının böyle bir duruma izin vermeyeceğini vurguluyor. CHP’de örgütün de seçmenin de seçilmiş yönetimin yanında yer alacağını söyleyen başkanlar “YSK, İstanbul’da kayyuma rağmen delege imzasıyla İstanbul’da olağanüstü kongrenin yapılması karını verdi. Yani delegenin iradesini kimsenin durduramayacağı hukuken de gösterildi. Ama ne olursa olsun CHP tabanı ve ögütü, seçtiği genel başkanı Özgür Özel’in yanındadır” diyor.

Başkanlar ayrıca, yarın delegelerin de katılımıyla farklı illerdenyönetime destek yürüyüşleri yapılacağını belirtiyor.

MHP’de 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra aralarında Meral Akşener’in de bulunduğu parti yönetimine muhalif isimler, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Delegeler tüzük kurultayı çağrısıyla topladığı imzaları teslim ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 Ocak 2016’da yaptığı açıklamada yeterli imza toplansa da kurultayı yapmayacağını, parti içi muhalifler için de yargı yolunun açık olduğunu söyledi. Muhalifler 5 Şubat 2016’da konuyu yargıya taşıdı.

Mahkeme 8 Nisan 2016’da verdiği kararla “kurultay çağrı heyeti” oluşturularak partinin olağanüstü tüzük kurultayına götürülmesine hükmetti. MHP yönetimi mahkeme kararını temyize götürdü. MHP’de mahkeme kararıyla kurulan çağrı heyeti, 19 Nisan 2016’da olağanüstü kurultayın 15 Mayıs’ta yapılacağını ilan etti. MHP yönetimi ise mahkeme kararı kesinleşmeden ilan edilen olağanüstü kurultay kararının hükümsüz olduğunu savundu. MHP’li bazı delegelerin mahkemeye başvurması sonrası parti yönetimi 29 Nisan 2016’da ihtiyati tedbir yoluyla olağanüstü kurultay sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

TOMA'LI, BARİKATLI BULUŞMA

Muhalifler yine de kurultayın yapılması gerektiğini savunurken, Ankara Valiliği mahkeme kararı nedeniyle kurultayın yapılamayacağını duyurdu. Bunun üzerine Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan 15 Mayıs 2016’da Büyük Anadolu Oteli’nin önünde polis barikatları ve TOMA’ların arasında alternatif bir buluşma gerçekleştirdi. MHP’nin 1200 delgesinden 748’i de kurultay için alana geldi. Yargıtay, 24 Mayıs 2016’da tüzük değişikliği gündemli olağanüstü kurultay kararını onadı. Mahkeme kararından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiyi kendi kararıyla 10 Temmuz 2016’da genel başkan seçimi gündemiyle olağanüstü kurultaya götüreceğini ilan etti.

Parti içi muhalifler ise, Bahçeli’nin bu kararına karşı “Mahkeme tüzük kurultayı için karar verdi. Tüzük kurultayı yerine seçimli kurultaya gidilirse, bir delege mahkemeye gidip kurultayın iptalini isteyebilir” itirazında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadan, parti 19 Haziran 2016’da olağanüstü tüzük kurultayını topladı. Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Haziran 2016’da tüzük değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.

'DAVA 10 DAKİKADA BİTTİ'

Yüksek Seçim Kurulu, 28 Haziran 2016’da MHP’nin 10 Temmuz’da kurultaya gidemeyeceğini açıkladı. Meral Akşener 8 Eylül 2016’da MHP’den ihraç edildi. Akşener, ihraç kararına karşı mahkemeye başvurdu ancak mahkeme Aralık 2016’da başvuruyu reddetti. Aynı süreç içerisinde Ümit Özdağ da Kasım 2016’da MHP’den ihraç edildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 20 Haziran 2017’de MHP’li muhaliflerin 19 Haziran 2016’da düzenlediği olağanüstü genel kurulun iptaline karar verdi. Mahkeme, kurultayda alınan kararları da geçersiz saydı.

Akşener iptal kararı sonrası “Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı” açıklamasını yaptı. Yaklaşık iki yıl süren bu süreçten geriye MHP’den ayrılan isimlerin kurduğu İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi partiler kaldı. MHP de Bahçeli’nin tek aday olduğu olağan kurultayını 2018’de gerçekleştirdi.

CHP’DE BENZER SÜREÇ OLUR MU?

MHP’de bu yaşananlar sonrası, “Benzer bir süreç CHP için de işletilir mi? 15 Eylül’de Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilirse, 21 Eylül’de alınan olağanüstü kurultay kararını uygular mı? CHP’ye kayyum gelirse partide bölünmeler olur, yeni partiler ortaya çıkar mı?” gibi sorular gündeme geldi. CHP’de bu sorular sorulan parti kurmayları da il başkanları da “CHP’de taban böyle bir sürece izin vermez” yanıtını veriyor. Partinin il başkanları delegelerin 21 Eylül için aldığı olağanüstü kurultay kararına dikkat çekiyor. Bu karardan artık geri dönüş olmayacağını söyleyen başkanlar “Delegeler kendi iradesiyle partiyi kurultaya götürüyor. Mahkeme ayın 15’inde kayyum kararı bile alsa artık buradan geri dönülemez. Zaten tüzüğümüzde delegenin partiyi kurultaya götürmesiyle ilgili madde, genel başkanla ilgili bir sıkıntı olmasına rağmen delegenin kendi iradesiyle partiyi seçime götürmesi için var. Aynı zamanda YSK, İstanbul’da kayyuma rağmen delege imzasıyla İstanbul’da olağanüstü kongrenin yapılması karını verdi. Yani delegenin iradesini kimsenin durduramayacağı hukuken de gösterildi. MHP’de kurultay delegeleri imza toplamış ama seçim kararı alınmamıştı. Burada delegeler başvurusu yaptı ve il seçim kuruluna gidildi. Artık bütün hukuki işlemler tamamlandı” diyor.

Buna karşın yine de en olumsuz senaryoda bile CHP örgütlerinin, seçilmiş yönetimin yanında olacağını belirten başkanlar “Ne olursa olsun partide, örgütte bir kopma olmaz. CHP tabanı ve örgütü, seçtiği genel başkanı Özgür Özel’in yanındadır” görüşünü paylaşıyor.

Bunun yanında partililerin yönetime desteğini göstermek için yarın farklı illerde yürüyüşler yapacağını aktaran başkanlar “Delegelerimizle farklı şehirlerin işlek merkezlerinde yürüyüş yapacağız. Genel başkanımızın yanında olduğumuzu göstereceğiz. Pazar günü de delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla Ankara’da, Tandoğan’da, saat 17.00’de kayyuma, darbeye hayır mitingimizi gerçekleştireceğiz” dedi.