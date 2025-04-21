Kurultay soruşturmasında sıcak gelişme: İstanbul İl Başkanı Çelik ifade verdi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şaibe iddialarına yönelik CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında aralarında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifade işlemlerine başlatmıştı.

40 DAKİKA İFADE VERDİ

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şüpheli sıfatıyla bugün ifade vermek için Ankara Sıhhiye Adliyesi'ne geldi.

İlgili soruşturma kapsamında ifade veren Çelik'e Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da destek olmak için adliyeye geldi.

Çelik'in ifade verme işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü.

ÇELİK: AMAÇ BİRİNCİ PARTİNİN İTİBARINI ZEDELEMEK

Çelik adliye çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Gelmeme sebep iddia şu; Bursa İl Başkanı benim odama girerken yüzü asıktı, çıkarken gülüyordu. Bakın olay bu kadar traji komik. 1 yıl bekletildi bu dosya. CHP, biz mart ayında sandık kuruyoruz ve cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. Bu dosya bu açıklamadan sonra hareketlendirildi. Bu dosyanın amacı, Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek ve iktidara yürümenin önü kesilmek istenmesidir. Sayın İmamoğlu'nun içerde olmasının nedeni de budur.

Kendi canını; Narin'i koruyamayan, Bolu'daki canları ve depremdeki canları koruyamayan bir iktidar var. Türkiye'de çoklu bir kriz var. Çoklu krizden çıkamayan iktidar yargı yoluyla Türkiye'nin birinci partisinin önünü kesemeye çalışıyor. Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin iktidar yürüyüşü emin adımlarla devam etmektedir.

Asılsız iddialarla bir soruşturma yürütülüyor, devletin mahkemeleri boşuna çalıştırılıyor. Olağanüstü kurultayımızı gerçekleştirdik. Bu nedenle bu soruşturma boşa düşmüştür. Türkiye'nin daha ciddi sorunları var."