Son Dakika... CHP Kurultay davası ertelendi!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:46

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:59

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Duruşma 26 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı.

Lütfü Savaş ve bazı delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi.