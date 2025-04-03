Kurultay tartışmalarına son noktayı koydu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:43

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:44

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan’da düzenlenecek olağanüstü kurultayında aday olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı.

Kendisi için 400’den fazla imza toplandığı iddialarına ilişkin Muharrem Sarıkaya'ya konuşan ve “Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Hayır. Ben aday değilim. Bir süredir bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse kurultaya giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim.”

"ADAY DEĞİLİM"

Kendisi için toplanan imzaların 600’ü geçmesi durumunda adaylığı düşüneceği iddiasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Az söylemişler. Madem istemişim, niye az olsun? Şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi. Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim.”