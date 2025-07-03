Kurultay tartışmasını atlatan CHP, eski yöneticilere yönelik açıklamalarla ilgili örgütlerini uyardı

Hafta başında partide değişimin yaşandığı kurultayla ilgili davayı geride bırakan CHP’de parti yönetimi de örgütlerinden artık parti içi tartışmalardan uzak durmasını istedi. Örgütlere konuyla ilgili gönderilen yazıda Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin önceki yöneticilerine yönelik olumsuz, rencide edici açıklamalar yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Kurultay tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu’nun ya da partinin eski yöneticilerinin partiden ihraç edileceğiyle ilgili yapılan yorumların da doğru olmadığını belirten CHP kurmayları “Hiçbir ihraç düşüncesi yok. Hatta artık bu konuların konuşulmamasını istedik. Bugüne kadar böyle bir ihraç süreci yapmadık. İç tartışmanın kimseye faydası yok” dedi.

YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ

Partinin 185 bin sandık görevlisi ile yeni bir çalışma başlatacağını belirten kurmaylar “Sandık görevlilerimiz önce kendi partililerimizi ziyaret edecekler. Ardından sorumlu oldukları seçmenin tamamına ulaşacaklar. Hepsine başta tutuklu cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yaşadığı haksızlık olmak üzere partimizin haklı mücadelesini anlatacaklar. Erken seçim için yaptığımız kampanyaya imza isteyecekler” bilgisini paylaştı.

Örgüte bu şekilde yeni bir çalışma modeli kazandıracaklarını belirten partililer “Zamanla bu çalışma sistemi oturacak. İlerde parti programımız, hükümet programımız hazırlanacak. Bu sandık görevlilerimiz, CHP’nin iktidar olduğunda yapacaklarını ve partinin politikalarını birinci ağızdan insanlara ulaştıran kişiler olacak. Düzenli olarak görevlilerimizi kontrol edeceğiz. Kim çalıştı kim çalışmadı bakacağız. Çalışmayanlarla yola devam etmeyeceğiz” diye konuştu. Bunun yanında milletvekillerinin de yaz dönemi boyunca sahada olacağını aktaran kurmaylar “İlk gündemimiz asgari ücrete ara zam talebimizi sahaya yaymak olacak” ifadelerini kullandı.