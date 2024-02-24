İmamoğlu'ndan 'Kandil' yanıtı: 'Öyle bir boğulacaklar ki...'

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:18

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Kara Suraları Belgradkapı 2. Etap Restorasyonu açılışı ile Kocamustafapaşa Meydanı Halk Buluşması'na katıldı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

*İhmal, israf düzenine son verdik. Hizmet, icraat ve yatırım dönemini getirdik. İddiayla söylüyorum; İstanbul, belediyecilik tarihinin en iddialı dönemini yaşıyor. İstanbul, hiçbir bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılıyla da yarışır durumdayım.

*Belediyecilik konusunda ortaya koyduğumuz kabiliyet, bizimle yarışamayacaklarını ortaya gösterdi. Bunu anlayınca, 'sadece İstanbul'u konuşacağız' diyenler, İstanbul'u bir kenara bırakıp iftira siyasetine başladı. Bunlar 2019'da da böyleydi. Terörist dediler, hırsız dediler... Seçimi hem kendileri çalıyor, hem de bize hırsız diyorlar.

*Tarih bütün yanılgıları ortadan kaldırıyor. Hatırlayın, bana 'Sisi' dedi. Ne güzel Allah'ın işte, tevakkuf ya... Sevgililer Günü'nde gidip Sisi'nin gözlerine bakmak da ona nasip oldu Mısır'da. Bütün iftiralarını bu millet tek tek yutturdu.

SOYLU GÖNDERMESİ

*Ben ne bakanlar gördüm. Hatırlayın, durup durup İBB'deki teröristlerin sayısını verirdi. Tek bir delil yokken, bırakın delili bunu diyeli 3 sene oldu. Benim 90 bine yakın çalışma arkadaşımı töhmet altında bırakıp ar etmediler. Hani, neden bir tane terörist bulmadınız. Şimdi ortada yok. Bu da ortadan kaybolacak söyleyeyim size.

"PERİŞAN OLACAKLAR"

İmamoğlu, programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin "Murat Kurum'un 'İstanbul için Kandil ile uzlaşıldı' iddiası" ile ilgili sorusu üzerine, "Çok acemi bir arkadaşmış. Kendi mi söylüyor başkaları mı söyletiyor anlamadık. Allah akıl versin. Öyle bir boğulacaklar ki...İftira siyasetinde per perişan olacaklar" dedi.

Erzincan İliç'teki maden faciası üzerinden Kurum'a yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "ÇED raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan bir kişi. Kurum, hiçbir şey yokmuş gibi ortada geziyor. Birçok bilgiden yoksun bir adayla karşı karşıyayız ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

KURUM NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nu hedef aldığı sözlerinde "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır" demişti.