Kurum’un seçim vaadi... İmamoğlu’nun projelerini kopyaladı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) finansmanını sağladığı iki önemli toplu ulaşım projesi olan, Eyüpsultan - Bayrampaşa tramvay hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı projeleri iktidar tarafından geçen ay açıklanan yatırım programına alınmadı.

Günler sonra Kurum, yatırım programına alınmayan projeyi seçim vaadi olarak anlattı.

Kurum, dün yaptığı konuşmada “3.1 kilometrelik Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımız. Bu hattımız da; mevcut Alibeyköy-Eyüp-Eminönü tramvay hattının Eyüp Feshane İstasyonundan ayrılarak Demirkapı’dan geçecek. Bayrampaşa Meydanı’na ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Bu arada Kurum, dün katıldığı TV programında “Cemaatlerin oylarına talibiz” dedi.

