Kurum’un seçim vaadi... İmamoğlu’nun projelerini kopyaladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iktidar tarafından engellenen projelerinden biri daha Cumhur ittifakı’nın İBB adayı Murat Kurum tarafından seçim vaadi olarak açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) finansmanını sağladığı iki önemli toplu ulaşım projesi olan, Eyüpsultan - Bayrampaşa tramvay hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı projeleri iktidar tarafından geçen ay açıklanan yatırım programına alınmadı.
Günler sonra Kurum, yatırım programına alınmayan projeyi seçim vaadi olarak anlattı.
Kurum, dün yaptığı konuşmada “3.1 kilometrelik Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımız. Bu hattımız da; mevcut Alibeyköy-Eyüp-Eminönü tramvay hattının Eyüp Feshane İstasyonundan ayrılarak Demirkapı’dan geçecek. Bayrampaşa Meydanı’na ulaşacak” ifadelerini kullandı.
Bu arada Kurum, dün katıldığı
TV programında “Cemaatlerin
oylarına talibiz” dedi.
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