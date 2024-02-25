Kurum'un yurttaşla teması: AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları kapsamında yurttaşlarla teması AKP iktidarına olan mevcut serzenişlerin gün yüzüne çıkarılmasına da vesile oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:50
Abone Ol google-news

İlk olarak Murat Kurum'un "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözlerine döner ustası "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum.

Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Murat Kurum'un karşılaştığı ikinci tepki ise bir emekli yurttaştan gelmişti. Emekli yurttaş, “Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım.

Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" ifadelerine yer vererek Murat Kurum'a sitem etmişti. Yurttaşa yanıt veren Murat Kurum ise, “Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız" diyerek çözüm önermeyen bir tepkiyle olayı geçiştirdiği görülmüştü.






Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi
Mahkemeden engellilere yönelik emsal niteliğinde karar

Mahkemeden engellilere yönelik emsal niteliğinde karar
Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!

Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!
Mimarlarda seçim günü: ‘İktidar baskısı’ iddiası

Mimarlarda seçim günü: ‘İktidar baskısı’ iddiası
Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!

Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!
Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'

Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!

Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!