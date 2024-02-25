Kurum'un yurttaşla teması: AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:50

Güncelleme: 26.02.2024 - 00:18

İlk olarak Murat Kurum'un "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözlerine döner ustası "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum.

Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Murat Kurum'un karşılaştığı ikinci tepki ise bir emekli yurttaştan gelmişti. Emekli yurttaş, “Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım.

Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" ifadelerine yer vererek Murat Kurum'a sitem etmişti. Yurttaşa yanıt veren Murat Kurum ise, “Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız" diyerek çözüm önermeyen bir tepkiyle olayı geçiştirdiği görülmüştü.









