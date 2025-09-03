Kuşadası Belediye Başkanı Günel’den 'imar rantı' iddialarına yanıt

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde Erman Çetin’in vefat etmesinin ardından başkanlığa oy birliği ile Naci Eriş seçildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edip, Eriş’e yeni görevinde başarılar diledi. Cemiyette Aydın’da görev yapan ulusal, bölgesel ve yerel medya kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Günel, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

"TAVANI CAM OLAN DA KOMŞUSUNA TAŞ ATMAYACAK"

Başkan Ömer Günel, toplantıda gazetecilerden gelen "Siz AK Partili Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’yla ilgili ortaya attığı imar rantı iddiasının gerçek olmadığını belgeleriyle ortaya koydunuz. Ancak buna, karşı taraftan bir yanıt gelmedi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık bir kez daha imara açma yetkisinin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu söyledi.

CHP grubu olarak Aydın’da imar rantına kendilerinin de karşı olduğunu belirten Başkan Günel, "Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Biz de Aydın’da şahsi çıkarlara dayalı imar rantına asla izin vermeyeceğiz. Ayrıca tavanı cam olan da komşusuna taş atmayacak. Bu iddia AKP’ye geçmek için bir kılıftı. Zaten biz de böyle bir imar rantı olmadığını belgeleriyle ispatladık. Algı operasyonuna karşı da Sultanhisar’da yapılan şahsi imar rantını da belgeleriyle ortaya koyduk. Şimdi cevap vermesi gereken kişi belli" dedi.

"HER ZAMAN AYDIN’IN ÇIKARLARI İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grubu olarak çok önemli sorumluluklar üstlendiklerine dikkati çeken Başkan Ömer Günel, “Daha önceleri Özlem Çerçioğlu nedeniyle meclis toplantılarından önce grup toplantısı yapılmıyordu. Ben ve diğer meclis üyesi arkadaşlarım dün olduğu gibi bugün de Aydın ve Aydınlıların çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak kentin aleyhine olan konulara da karşı çıkarız. Her meclis öncesi gerçekleştireceğimiz grup toplantısında, bu kent için ne yapabiliriz, mevcut sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz, yerel üreticinin daha çok desteklenmesi nasıl mümkün olur ve sosyal yardımları nasıl daha çok artırabiliriz gibi soruların cevaplarını ön planda tutacağız. Şahsi kavgaların peşinde değil, her zaman Aydın’ın çıkarları için sahada olacağız” diye konuştu.

"ARTIK VATANDAŞTAN SU PARASI ALMASINLAR"

AKP’nin 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Aydın’da iktidara gelmeleri halinde su faturalarında yüzde 50 indirim yapma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Ömer Günel sözlerini, şöyle tamamladı:

"Özlem Çerçioğlu da buna karşılık her zaman ‘iktidar elektrikte indirim yapsın, biz de su ücretlerini azaltalım’ diyordu. Şimdi Aydın’da yerel iktidar ile genel iktidar birleşti. Önlerinde artık bir engel yok. Bence artık vatandaştan su parası almasınlar. Bugüne kadar iktidar partisinden yakınan, bu vaatlere muhalefet eden yerel yönetim artık iktidarla birleşti. Doğal olarak biz de Aydın halkı adına bunu talep edeceğiz. Bu en doğal hakkımız. Bunu meclise taşıyacağız."