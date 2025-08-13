Kuşadası Belediye Başkanı’ndan Çerçioğlu’na çağrı: ‘CHP’nin taban oyuyla seçildi, istifa etmesi gerekir’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisi CHP’den istifa ederek AKP’ye geçme kararının yankıları devam ediyor.

İddiaların doğrulanmasının ardından CHP üst yönetimi harekete geçerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin Aydın örgütüyle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda, CHP’yi büyükşehir belediye meclisinde temsil edecek grup başkanvekili ve grup sözcüsü de seçildi.

Grup Başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçildi.

Günel, yaptığı konuşmada Çerçioğlu’nu belediye başkanlığı görevinden istifaya çağırdı.

“AYDIN HALKI BUNU AFFETMEYECEK”

Çerçioğlu’nun CHP çatısı altında belediye başkanı seçildiğine dikkat çeken Günel şöyle dedi:

“İki gün önce sanırım bir basın toplantısı yapmıştık tüm arkadaşlarımızla beraber. Orada, 25 yıl gibi CHP'nin başına tac ettiği Özlem Çerçioğlu'nun partisine ihanet edip bir başka partiye geçmeyeceğini söylemiştim. Buna inanmadığımı, inanmayacağımı söylemiştim. Ama görüyoruz ki hayat bizi her zaman şaşırtıyor. 25 yıldır AK Parti politikalarını eleştiren, AK Parti'ye geçenlere hakkını helal etmeyen, AK Parti'yle mücadeleyi kutsal bir mücadele gibi gösterip halkından oy isteyen, Aydın'ı sosyal demokrat belediyecilik örnekleriyle kavrayan, bütün bu hikayelerle Aydın halkından oy alan, CHP tabanından bu şekilde oy toplayan ve o oyla 25 yıl görevde kalan bir kişinin bu halkın oyuna, bu tabanın oyuna, bu tabanın güvenine ihanet ederek CHP’ye cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir saldırıyla üzerine geldi. Gelen bir partiye intikali, bence herkesi üzmüştür. Aydın halkının bunu affetmeyeceğini çok net bir şekilde ifade ediyorum.”

“KENDİ ŞAHSİ BEKASIYLA VE ŞAHSİ GÜVENLİĞİYLE ALAKALIDIR”

Çerçioğlu’nun ‘tehdit edildiği’ iddialarına da üstü kapalı değinen Günel, “Bu geçiş, Özlem Çerçioğlu'nun sadece kendi şahsi bekasıyla ve şahsi güvenliğiyle alakalıdır. İçeride tutuklu bulunan on dört belediye başkanımız buna boyun eğmeden cezaevinde özgürleşeceği günü beklerken, kendilerine yapılabilecek bir operasyonun hesabını yargı önünde vermek yerine işin kolayına kaçıp, onlara bu tehditle gelen bir iradenin partisine intikal etmek kabul edilebilir bir şey değildir ve Aydın halkının da kabul edeceği bir şey değildir” diye konuştu.

“NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANIMIZA YAPTIĞI ÇAĞRIYI KENDİSİNE İADE EDİYORUM”

Çerçioğlu’nun belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiğini Çerçioğlu’nun kendi sözleriyle çağrıda bulunan Günel, şunları söyledi:

“Zaten bu, daha önce AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili Özlem Hanım'ın kendi açık çağrısıdır. ‘Madem bu halkın oyuyla, CHP’nin taban oyuyla seçilip başka bir partiye gittiysen temsil ettiğin görevden de istifa et’ diyen kendisidir. Aynı çağrıyı kendisine de iade ediyorum ve yapıyorum. CHP’nin taban oyuyla Aydın'a belediye başkanı seçilmiş Özlem Çerçioğlu'nun bir an önce bu görevden istifa etmesi gerekir.”

“TEK ADAMCILIK İRADESİYLE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU BU SÜRECİ YÜRÜTMÜŞTÜR”

Yeni görevine ilişkin de konuşan Başkan Günel, şunları söyledi:

“Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları öncesinde grup toplantısı yapma gibi bir alışkanlığı hiç olmamış. Geçen dönemde yoktu, bu dönemde yoktu, ondan önceki dönemde de yoktu. Ama doğal olan, hukuka uygun olan, parti disiplini gereği yapılması gereken grup toplantılarının yapılmasıdır. Bizim bu konudaki ifadelerimiz karşılık bulmamıştır ve tek adamcılık iradesiyle Özlem Çerçioğlu bu süreci yürütmüştür. Biz de hem kendisine duyduğumuz o dönemdeki saygı, sevgi, hem siyasi birikimine duyduğumuz saygı gereği o süreçlerde inanarak, o iradenin önümüze koyduklarına her zaman olumlu oy kullanarak bu süreçleri geçirdik. Ama geldiğimiz noktada, partisine hainlik ederek bir başka partiye geçmiş belediye başkanının meclis başkanlığı yaptığı bir yerde, CHP'nin iradesini, CHP’lilerin ve Aydın halkının hakkını korumak ve bunu grup toplantısıyla, grup yöntemiyle yapmak bizim en doğal hakkımızdır. Arkadaşlarımızın oy birliğiyle grup başkan vekilliğine seçilmiş bulunmaktayım. Bundan sonra Aydınlılar hiçbir şekilde kaygı duymasınlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklarını sonuna kadar belediye meclisinde korumak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak bizim en doğal görevimizdir ve böyle yapılacaktır.”