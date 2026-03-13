Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kimdir? Ömer Günel nereli, kaç yaşında? Ömer Günel neden gözaltına alındı?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Ömer Günel, baba tarafından aslen Antalya Elmalı nüfusuna kayıtlıdır. İlkokul ve ortaöğretim eğitimini Antalya’da tamamlayan Günel, 1991 yılında üniversite eğitimi için Kuşadası’na yerleşti.

Eğitim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Ömer Günel, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku üzerine yapmıştır. Yaklaşık 20 yıl boyunca Kuşadası’nda serbest avukatlık yapmış, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlendi.

SİYASİ HAYATI

Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adaylığı, 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclis üyeliği listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisi’ne seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, yaklaşık %58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi.

ÖZEL HAYATI

Ömer Günel, öğretmen Duygu Günel ile evli. Çiftin bu evlilikten Rüzgar ve Ada isminde iki erkek çocuğu bulunuyor.

ÖMER GÜNEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

13 Mart 2026 sabahı Kuşadası Belediyesi’ne yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart'ta, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."